وزير الزراعة ممثلًا الرئيس عون: الأمن الحقيقيّ لا يُبنى بالسلاح وحده بل بمؤسسات وشراكة متكاملة

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ الأمن الحقيقيّ لا يُبنى بالسلاح وحده بل بمؤسسات وشراكة متكاملة.

وقال، في رسالة نقلها وزير الزراعة نزار هاني، في محمية أرز الشوف، إنّ الدفاع عن لبنان لا يقتصر على حماية الحدود بل يشمل بيئته.

ولفت إلى الذكرى الـ١٦٤ لقوى الأمن الداخليّ، “المؤسسة التي شكّلت مثالًا في الولاء”.

وشدّد على تكريم كل شهيد من قوى الأمن، من قلب محمية أرز الشوف، بزرع الأرز.

أمّا وزير الزراعة، فاقل: “أثبتت قوى الأمن الداخليّ أنها حامية للناس وللطبيعة فهي من شاركت في إطفاء النيران وغيرها من المهمات وبدأنا العمل كحكومة على تحسين الواقع للقوى الامنية والعسكرية”.

من جهته اعلن النائب أكرم شهيب، التفاهم على إنشاء غابة تحمل اسم شهداء قوى الأمن الداخليّ في محمية أرز الشوف.