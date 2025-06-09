ولاية نواب حاكم مصرف لبنان قبيل الانتهاء... طبخة التعيينات لم تنضج بعد

في الشأن المالي، يُفترض أن تنتهي غدا الثلثاء ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الذين كان قد جرى تعيينهم في العاشر من حزيران من العام 2020 علمًا أن نشر هذا التعيين في الجريدة الرسمية وقسم اليمين قد تم في 12 حزيران.

مجلس الوزراء يُفترض أن يعين 4 نواب جدد للحاكم الجديد كريم سعيد ويبدو حسب المعلومات المتوفرة أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وأن الطبخة المتعلقة بهذه التعيينات لم تنضج بعد في ظل تجاذب لجهة منصب نائب الحاكم الأول حيث مازال إسم وسيم منصوري مطروحا للبقاء في هذا الموقع وهو الذي كان شغل منصب الحاكم بالإنابة بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في 31 تموز العام 2023.