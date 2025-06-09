جنبلاط التقى السفيرة الأميركية... وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور في كليمنصو.



وجرى في خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.