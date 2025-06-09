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الجميّل: على الشريك الشيعي أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه... ونأسف للشكل الذي حصلت فيه الانتخابات ببيروت
أخبار لبنان
2025-06-09 | 15:58
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الجميّل: على الشريك الشيعي أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه... ونأسف للشكل الذي حصلت فيه الانتخابات ببيروت
شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على أن لبنان لن يرتاح من الضرابات الاسرائيلية ولا من الناحية الاقتصادية طالما حزب الله مصر على الحفاظ على الترسانة العسكرية واعادة ترميمها.
وإعتبر الجميّل في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن "الحكومة رهينة سلاح "حزب الله" لأنه طالما لم يحلّ فلا مؤتمرات دعم ولا مساعدات".
ورأى أن تقوية الجيش ضرورية لحماية الحدود والداخل ولكن يجب استخدام العقل في الصراع مع إسرائيل لا الشعارات الرنانة.
وأكد الجميّل ألا امكانية لإجراء مصارحة ومصالحة طالما "في ناس معا سلاح وناس ما معا سلاح". وقال: "على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي".
وأضاف: "لا يمكنني أن أقرر عن الشيعة من يمثلهم ولكن أنا أستطيع أن أرفض التعاطي مع أي حزب مسلح في لبنان إن كان شيعيا أو مسيحيا".
وأشار رئيس حزب الكتائب الى قناعته بأنه "باللحظة التي يتخذ فيها "حزب الله" قرارا بتفكيك "منظومته العسكرية" لن يعود لبنان بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر".
ولفت الى أنه بمعزل عن المفاوضات الإيرانية - الأميركية، فإن موضوع حزب الله "محسوم" فحصر السلاح بيد الجيش اللبناني أصبح قرارا محسوما دوليا.
ورأى أنه يجب وضع خريطة طريق لتسليم السلاح، قائلا: "موضوع دمج عناصر حزب الله في المجتمع يحتاج الى خطة أما نموذج الحشد الشعبي في العراق فنحن نرفضه".
وقال: "رئيس الجمهورية يحاول استعادة السيادة بأكثر طريقة ايجابية وعبر مدّ اليد والخطر الأكبر أنّه اذا لم يستطع تحقيق ذلك وفشل العهد فقد يكون هناك جولة ثانية من الحرب على لبنان".
وعن السلاح في المخيمات الفلسطينية، قال: "لأول مرة يتم الحديث بجدية عن هذا الموضوع ولا يمكننا الحكم قبل أن نرى شيئا ملموسا فلننتظر بضعة أيام لنحكم على الموضوع".
من جهة أخرى، اعتبر النائب سامي الجميّل أن هذه الحكومة هي الأفضل، لافتا الى أن المشكلة الوحيدة هي أن هذه الحكومة تعمل في وقت لا يزال فيه الواقع كما كان قبل أن تتشكل هذه الحكومة.
ولفت الى أن السوريين في لبنان لم يعودوا لاجئين بل باتوا "مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين" وعلى الدولة اللبنانية ترحيلهم فلا شيء يمنع ذلك، معتبرا أن السياسة الأوروبية "كارثية".
قضائيا، أشار الجميّل الى أن التحقيق في انفجار المرفأ كان متوقفا واليوم "رجع مشي" وكذلك التحقيق في اغتيال لقمان سليم، كاشفا أن التحقيقات بكل الإغتيالات التي حصلت سيتم فتحها من جديد.
وفي موضوع الإنتخابات البلدية، قال: "نأسف للشكل الذي حصلت فيه الانتخابات البلدية في بيروت وحاولنا اقرار المناصفة بالقانون في مجلس النواب ولكن عندما لم تقر المناصفة بالقانون بات هدفنا الحفاظ على المناصفة".
وعن الإنتخابات في زحلة، قال: "جلسنا مع القوات للتحضير لانتخابات زحلة لكنهم أرادوا التحالف مع ميريام سكاف فلم نوافق".
وعما حصل في اتحاد بلديات المتن، قال الجميل: "عدد من أكدوا أنهم معنا كان يفوق النصف لكن حصلت "ديلات" سياسية واغراءات وأمور لا نعرف أن نقوم بها غيّرت النتيجة فتُركنا لوحدنا".
أما عن الإنتخابات النيابية المقبلة، فأعلن أنهم لم يحسموا خارطة التحالفات، قائلا: "نحن على تواصل دائم مع القوات اللبنانية ومع التغييرين ورئيس الجمهورية وعلى التيار الوطني الحرّ أن يوضّح تموضعه".
واذ اعتبر أن قانون الإنتخاب يجب أن يتغير، قال: "نحن ضد أن يتم تطيير الإنتخابات جراء هذا الموضوع". وأضاف: "بين تأجيل الإنتخابات وحصولها في القانون الحالي نحن مع الخيار الثاني".
على صعيد آخر، أطلق رئيس حزب الكتائب صرخة، قائلا: أسعار تذاكر السفر الى لبنان المرتفعة "جريمة موصوفة" ترتكب بحق لبنان منذ فترة طويلة. ونحن اليوم أمام انفتاح لبنان على العالم ونحن بحاجة الى تخفيض هذه الكلفة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح".
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