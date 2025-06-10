رئيس الحكومة من مؤتمر "اعادة بناء لبنان": نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب..ونعمل مع المجتمع الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة الثقة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر "إعادة بناء لبنان" أن "انهيار القطاع المالي في لبنان هو نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب والبلد يواجه تحديات كبرى".



وقال: "إن الهجمات الإسرائيلية دمرّت البنى التحتيّة وأثّرت على حياة اللبنانيين والشعب صمد بثبات وإصرار كما صمدت الشركات والمؤسسات رغم الانهيار".



واعتبر أن "الوقت حان لبناء الدولة الذي هو من أولى مهمّات حكومتي وأعمدة رؤية حكومتي هي استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية". وقال: "نعمل على إعادة السيطرة على كل نقاط الدخول والخروج من لبنان وخصوصًا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وسنعمل على فتح مطار القليعات".



وأضاف:"لقد نزعنا السلاح من اكثر من 500 مخزن في الجنوب وعزّزنا الأمن في مطار بيروت ونعمل مع القنوات الديبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الـخمس".



تابع:"استعادة سيادة بلدنا أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين للعودة إلى لبنان والقضاء المستقّل حجر الزاوية ليكون بلدنا مركزًا للتحكيم الدولي وإعادة رسم دوره في حلّ النزاعات".



وقال: "أنجزنا تقدمًا حقيقيًّا لإعادة حقوق المودعين وقد أدخلنا معايير شفافة في التعيينات. نحن في إطار إعادة النفس الى تراث لبنان واحياء المكتبة الوطنية وأعدنا افتتاح مدينة كميل شمعون ايمانا منا بأن الرياضة اساسية. لدينا مرحلة جديدة ننتقل فيها الى الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ونحن في صدد انشاء وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة".



وأضاف:"نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي".