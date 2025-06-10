رئيس الجمهورية يغادر إلى الأردن لعقد قمة مع الملك عبد الله الثاني ومباحثات موسعة

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيروت صباح اليوم متوجهاً الى المملكة الاردنية الهاشمية تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وسيعقد الرئيس عون خلال زيارته لقاء قمة مع الملك عبد الله الثاني، من ثم محادثات موسعة يشارك فيها اعضاء الوفدين الرسميين اللبناني والاردني تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الراهنة.