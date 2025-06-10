"الخارجية" دانت الاعتداء على عنصر من "اليونيفيل": لبنان يتمسك بدورها

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، الاعتداء على عنصر من قوات "اليونيفيل"، مؤكدة ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها.



وطالبت بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية.



وأعادت وزارة الخارجية التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان.