عون من مطار ماركا العسكري في الأردن: نثمن مواقف المملكة الثابتة إلى جانب بلدنا

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مطار ماركا العسكري في الأردن، حيث كان في استقباله على أرض المطار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسط تشريفات رسمية.

ولدى وصوله الى مطار ماركا العسكري، قال الرئيس عون: "هذه الزيارة تؤكد على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوة تاريخية، وروابط متينة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء".وأشار الى أن "هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق تمرّ به منطقتنا، حيث تزداد التحديات وتتعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة، والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف، وصون الأمن والاستقرار في دولنا".وقال: "سأبحث مع جلالة الملك سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، ولا سيما في ما يخص دعم المؤسسات الوطنية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، إضافة إلى ملف النازحين السوريين الذي يشكل عبئاً كبيراً على بلدينا، ويستدعي حلاً عادلاً يضمن العودة الآمنة والكريمة لهم إلى وطنهم. وسنؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والأردني، ويسهم في تنمية مستدامة تعزز صمود دولنا في مواجهة التحديات".وأضاف: "نحن في لبنان نثمن مواقف المملكة الثابتة إلى جانب بلدنا في مختلف المحافل، والدعم الذي لطالما قدمته في أوقات الشدّة، بتوجيه من جلالة الملك"، آملا أن تشكل هذه الزيارة محطة جديدة في مسيرة التعاون الأخوي بين لبنان والأردن.