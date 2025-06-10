بري إستقبل لودريان: نحرص على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على اليونيفيل

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري التزام المجلس النيابي بانجاز التشريعات الإصلاحية المطلوبة كافة، مشدداً على وجوب المباشرة بورشه إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان. وقدر لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار.



موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس مجلس النواب محمود بري.



وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.



كما تطرق لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.



وحول التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حرص الرئيس بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه.