سلام إلتقى لودريان... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وجرى عرض للمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.