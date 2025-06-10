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سلام إلتقى لودريان... وهذا ما جرى عرضه

أخبار لبنان
2025-06-10 | 07:21
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سلام إلتقى لودريان... وهذا ما جرى عرضه
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سلام إلتقى لودريان... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وجرى عرض للمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
 
 

أخبار لبنان

نواف سلام

لودريان

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