شركة IDM ووزارة الشؤون الاجتماعية تطلقان مبادرة "إنترنت للكلّ"

أطلقت شركة IDM، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مبادرة "إنترنت للكلّ" لتوفير خدمات الإنترنت المنخفضة الكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وانعقد الاحتفال في وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس مجلس إدارة شركة IDM مارون شمّاس، والمديرة العامة لشركة IDM رنا زخّور، إضافة إلى كبار الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية وكوادر وممثلين عن شركة IDM. وقد حضر كذلك ممثلون عن الجمعيات الأهلية، وفعاليات اجتماعية، وحشد من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام في لبنان.



وأعلنت الوزيرة حنين السيد أنّ الوزارة تعتمد رؤية حقوقية جديدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الفعلي، وإزالة الحواجز كافة التي تعيق مشاركتهم في المجتمع.



وأوضحت أنّ الوزارة باشرت بخطوات عديدة في هذا الاتجاه، أبرزها إعادة انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برنامج البدل النقدي ليشمل أكثر من 20 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، كما وضمان المشاركة السياسية.



وشددت الوزيرة السيد على أهمية الإدماج الرقمي، معتبرة إيّاه ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.



وأعلنت الوزيرة حنين السيد أنّ الوزارة تعتمد رؤية حقوقية جديدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الفعلي، وإزالة الحواجز كافة التي تعيق مشاركتهم في المجتمع.وأوضحت أنّ الوزارة باشرت بخطوات عديدة في هذا الاتجاه، أبرزها إعادة انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برنامج البدل النقدي ليشمل أكثر من 20 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، كما وضمان المشاركة السياسية.وشددت الوزيرة السيد على أهمية الإدماج الرقمي، معتبرة إيّاه ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

من جهته، شدّد رئيس مجلس إدارة شركة IDM مارون شمّاس، على التزام الشركة الراسخ بتأمين إنترنت سريع وشرعي وبأسعار تنافسية لجميع المواطنين.



واعتبر شمّاس أن "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون دورا فاعلا في بناء الوطن، مهما كانت التحديات التي يواجهونها"، مشيرا الى أنّ وصولهم الكامل إلى الإنترنت هو واجب وطني، خصوصًا في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اللذان يساعدان الأفراد على تخطّي الصعوبات. وأوضح أنّ الدولة لا يمكنها أن تقدّم خدمات فعليّة من دون إنترنت سريع ومتاح للجميع.



وأكد شمّاس أنّ خدمة الانترنت السريعة عبر الألياف البصرية ليست فقط للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بل لكلّ مواطن لبناني. وشدد على أنّ توسيع هذه الخدمة لا يمكن أن يتمّ من دون تنفيذ شامل لشبكة الألياف البصرية، ولا سيما في المناطق التي ما زالت تعاني من غياب هذه البنية التحتية. وأكّد التزام IDM بهذه المبادرة كخطوة نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.