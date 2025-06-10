اتحادات بلديات البقاع تنتخب رؤساءها

في اتحاد بلديات شرق زحلة تحديدا، انتُخب فواز الترشيشي رئيساً، وماريو كعدي نائباً له.



وفي زحلة، انتُخب ملحم الغصان رئيساً لاتحاد بلديات قضاء زحلة وميشال مطران نائباً للرئيس، في جلسة دعا إليها محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.



وفي البقاع الأوسط، فاز صلاح طالب برئاسة الاتحاد، وإيلي بشعلاني نائباً له، على أن يتولى جاد حمزة رئاسة الولاية الثانية، ويكون نائبه رئيس بلدية عنجر ستراك هاوتيان.