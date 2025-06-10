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سلام دان الاعتداءات المتكررة على اليونيفيل: هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر
أخبار لبنان
2025-06-10 | 08:55
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سلام دان الاعتداءات المتكررة على اليونيفيل: هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر
دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).
ورأى سلام أن هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية.
وأكد الرئيس سلام أن لبنان حريص على التجديد لقوات اليونيفيل بما يضمن المضي قدما في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.
وطلب الرئيس سلام من الأجهزة المعنية ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص.
أخبار لبنان
نواف سلام
الاعتداءات
اليونيفيل
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