جنبلاط: الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان أكثر من ضرورة!

من المهم ان نتأقلم مع دورات الزمن بالرغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسية افضل وفي هذا السياق فان الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان اكثر من ضرورة تفاديا للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم #unifil pic.twitter.com/avqTEmCjsb
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 10, 2025
من المهم ان نتأقلم مع دورات الزمن بالرغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسية افضل وفي هذا السياق فان الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان اكثر من ضرورة تفاديا للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم #unifil pic.twitter.com/avqTEmCjsb