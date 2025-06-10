جنبلاط: الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان أكثر من ضرورة!

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "من المهم أن نتأقلم مع دورات الزمن بالرغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسية افضل".



وشدد على أن "الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان أكثر من ضرورة تفاديا للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم".