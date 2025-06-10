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بري استقبل رئيس مجلس الوزراء في بيلاروسيا مع وفد ووزير الإعلام
أخبار لبنان
2025-06-10 | 10:08
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بري استقبل رئيس مجلس الوزراء في بيلاروسيا مع وفد ووزير الإعلام
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية بيلاروسيا فيكتور كارانكفيتش، يرافقه نائب رئيس مجلس النواب البيلاروسي فاديم إيباتوف مع وفد وزاري ونيابي، في حضور سفير بيلاروسيا غير المقيم في لبنان يوري سلوكا والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.
وسلم الوفد الرئيس بري دعوة من نظيره البيلاروسي لزيارة بيلاروسيا.
وكان اللقاء مناسبة، تم في خلالها عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات ولا سيما في المجال التشريعي.
وبعد اللقاء، تحدث نائب رئيس مجلس النواب البيلاروسي فاديم إيباتوف، معلنا أنه جرى "مناقشة وسائل تعميق التعاون البرلماني بين البلدين، الذي وضعت أسسه في سنة 2004، 2005".
وقال :"اليوم ناقشنا إمكانيات تعميق وتعزيز هذا التعاون، وإنطلاقا من هذا التعاون هناك مجالات أخرى للتعاون المحتمل ولاسيما في مجال التجارة والاقتصاد والقطاع الإنساني". وتابع :"إن الجمهورية اللبنانية مهتمة بأن يتمتع المواطن اللبناني بالرعاية الصحية عالية الجودة والتعليم الجيد، ونحن في مقدورنا توفير هذه الإمكانات. وكذلك ناقشنا إمكانيات التعاون في مجال الزراعة وتعزيز التعاون الصناعي".
وأعلن الاتفاق على تأسيس مجموعتين للصداقة في البرلمانين والاتفاق على توقيع أو دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين برلماني البلدين.
وتابع الرئيس بري شؤونا تشريعية متصلة بوزارة الاعلام وذلك خلال لقائه وزير الإعلام المحامي بول مرقص الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في أمرين. الأول هو مشروع قانون الإعلام الجديد، وهو قانون عصري حديث للإعلام يضمن حرية الرأي والتعبير ويضع الإعلام في منصة وإطار حديثين. وقد وعد رئيس مجلس النواب بأن نرى هذا القانون مطروحا على الهيئة العامة خلال العقد الإستثنائي لمجلس النواب الذي فتح أخيرا".
وأضاف مرقص: "الأمر الثاني الذي بحث، هو اقتراح القانون المتعلق بإخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد. وقد وعد رئيس مجلس النواب خيرا، وأجرى الاتصال بدوائر المجلس للاسراع في إنجازه، وهي المرة الثالثة التي أراجع فيها بري في هذا الشأن، وهو حقيقة لا يتأخّر في إجراء اللازم لإمرار هذا النص الذي طال إنتظاره".
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أسرار الصحف 10-06-2025
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