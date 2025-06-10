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لودريان: لبنان لا يملك ترف الوقت ويجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة
أخبار لبنان
2025-06-10 | 10:31
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لودريان: لبنان لا يملك ترف الوقت ويجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يرافقه سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ووفد، بحضور رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، وتمت مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس.
لودريان
وأشار لودريان الى أن "الديناميكية السائدة حاليا في المجلس النيابي أساسية في هذه الفترة ولا سيما أن أمام لبنان فرصة فريدة، ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي انما لتحسين صورته الخارجية، واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي. لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة اقرار هذه القوانين".
بو صعب
من جهته، لفت بو صعب الى أن رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية، والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره، مع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن ان يصبح نافذا بدون اقرار قانون الفحوة المالية.
وذكر أنه تم التطرق كذلك إلى القوانين الأخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات.
وطلب بو صعب دعم كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية كدولتين ضامنتين لوقف اطلاق النار، من أجل الضغط على اسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف اطلاق النار.
أخبار لبنان
بو صعب
لودريان
لبنان
القوانين الإصلاحية
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