قمة لبنانية - أردنية... الملك عبد الله الثاني: نقف إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته

توافق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية - الأردنية ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة.



وإذ أكد الرئيس عون والملك عبد الله الثاني مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتكثيف العمل لإيجاد حلول سياسية لها، شددا على أهمية التعاون الأمني والعسكري ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. وقررا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات.



كما شددا على رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وأكد الرئيس عون موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الـمن الدولي الرقم 1701، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت، شاكرا الأردن على دعمها للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية.



ومن جهته، أكد الملك عبد الله الثاني "وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه".



مواقف الرئيس عون والملك عبد الله الثاني جاءت في خلال لقاء القمة والمحادثات الموسعة التي عقداها ظهر اليوم في قصر بسمان في العاصمة الأردنية. وأكد الرئيس عون موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الـمن الدولي الرقم 1701، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت، شاكرا الأردن على دعمها للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية.ومن جهته، أكد الملك عبد الله الثاني "وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه".مواقف الرئيس عون والملك عبد الله الثاني جاءت في خلال لقاء القمة والمحادثات الموسعة التي عقداها ظهر اليوم في قصر بسمان في العاصمة الأردنية.

وكان رئيس الجمهورية والعاهل الاردني وصلا الى قصر بسمان ظهر اليوم في سيارة واحدة قادها العاهل الـردني، حيث عقدا لقاء ثنائيا أعقبته محادثات موسعة على مأدبة غداء عمل اقامها الملك عبد الله الثاني على شرف الرئيس عون والوفد المرافق.



وشارك في المحادثات عن الجانب اللبناني القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الأردن جورج فاضل، المستشار الشخصي للرئيس عون العميد اندريه رحال، المستشار السياسي جان عزيز، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، مستشارة رئيس الجمهورية للتعاون الاقتصادي الدولي روعة حاراتي، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا. أما عن الجانب الاردني فشارك، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الله العدوان، رئيس بعثة الشرف المرافق الضيف والسفير الأردني لدى لبنان وليد الحديد.



وتناولت المحادثات نقاطاً تعكس التحديات والفرص المشتركة بين البلدين، وتأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية الحالية والأولويات الوطنية لكل من لبنان والأردن.



وأكد الرئيس عون للملك عبد الله الثاني أهمية التعاون والتنسيق الأمني والعسكري ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة.