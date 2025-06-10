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توقيع مذكرة تفاهم بين "اليونيفيل" ووزارة الدفاع
أخبار لبنان
2025-06-10 | 10:49
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توقيع مذكرة تفاهم بين "اليونيفيل" ووزارة الدفاع
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توقيع مذكرة تفاهم بين "اليونيفيل" ووزارة الدفاع
وقّعت وزارة الدفاع الوطنيّ ممثلة بالوزير ميشال منسى وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل" ممثلة بقائدها اللواء أرولدو لازارو، وبمشاركة الحكومة الفرنسية ودعمها، مذكرة تفاهم.
وأُقيم احتفال، في اليرزة، في حضور قائد الجيش رودولف هيكل، والمستشار الأوّل برونو باريرا دا سيلفا ممثّلًا السفير الفرنسيّ في لبنان هيرفي ماغرو.
وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على هبة مخصصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالي المحروقات والتغذية.
وأكّد وزير الدفاع أهمية استمرار هذه القوات في أداء مهامها"، آملًا "تجديد ولايتها في آب المقبل من دون أيّ عراقيل".
وأشار إلى أنّ "وجود قوات اليونيفيل في لبنان، منذ عقود، لم يكن يومًا خيارًا ظرفيًا، بل هو حاجة دائمة وضرورة ملحة، في ظل الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة، والتهديدات المتكررة التي تستهدف السيادة اللبنانية".
وقال: "إن الهبة الكريمة التي نوقّع اليوم اتفاقها، والمخصصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالَي المحروقات والتغذية، تكتسب أهمية من جهتين: أوّلًا، لطابعها الحيويّ في هذا الظرف الاقتصاديّ الصعب".
وأضاف: "ثانيًا لما تعكسه من تفهم أصدقائنا لحاجات الجيش اللبناني وظروف عمله".
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أسرار الصحف 10-06-2025
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