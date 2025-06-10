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وزارة الزراعة أطلقت الوحدات المتنقلة لتسجيل المزارعين
أخبار لبنان
2025-06-10 | 10:56
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وزارة الزراعة أطلقت الوحدات المتنقلة لتسجيل المزارعين
أطلقت وزارة الزراعة، في إطار جهودها لتعزيز الزراعة الوطنية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، وبتنفيذ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالميّ، وبدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبيّ، مبادرة متقدمة تشمل الوحدات المتنقلة لتسجيل المزارعين وتقديم مساعدات نقدية على شكل قسائم لصغار المزارعين في بعض المناطق الأكثر تأثرا بالأزمات في الجنوب.
وأشارت الوزارة إلى أنّ "هذه المبادرة تؤكد الدور المحوريّ، الذي تضطلع به الوزارة في قيادة السياسات الزراعية، وتطوير البنى التحتية الإدارية والتقنية، بما يعزز صمود المجتمعات الزراعية ويعكس التزام الدولة بدعم القطاع الزراعيّ كأولوية تنموية واقتصادية".
وأوضح أنّه "حتى نهاية أيار 2025، تم تسجيل 11,236 مزارعًا في جنوب لبنان، بينهم 2,861 في قضاء النبطية و3,729 في قضاء حاصبيا، فيما تستمر أعمال التسجيل بوتيرة متصاعدة في محافظتي الجنوب والنبطية".
وذكر أنه "بالاستناد إلى بيانات سجل المزارعين، أطلقت وزارة الزراعة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي المرحلة الأولى من المساعدات النقدية المموّلة من الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف 2,000 من صغار المزارعين في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك–الهرمل، بهدف تمكينهم من شراء المدخلات الزراعية الأساسية، بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي، ويحسّن سبل العيش، ويعزز الأمن الغذائي على المستوى المحلي".
وأشار البيان الى أن "وزارة الزراعة تضع هدفا استراتيجيا يتمثل في تسجيل ما لا يقل عن 100,000 مزارع على المستوى الوطني بحلول نهاية عام 2025، بما يشمل نحو 50% من المزارعين في كل قضاء. ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت الوزارة 12 فريقا متنقلا يعملون بالتكامل مع 43 مركزا زراعيا و7 مراكز إقليمية تابعة لها، لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق، خصوصا تلك النائية والمحرومة".
ولفت الى أن "هذه المبادرة تندرج ضمن إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان "المساهمة في تحقيق الأمن الغذائيّ للاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان"، والذي يدعم الجهود الوطنية بقيادة وزارة الزراعة في تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، من خلال حلول متكاملة ومستدامة".
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الوحدات
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أسرار الصحف 10-06-2025
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