بحث بين جابر ولودريان في الأوضاع العامة والإصلاحات المالية

بحث وزير المالية ياسين جابر، في مكتبه في وزارة المالية مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان ايف لودريان، والوفد المرافق، الأوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والإجراءات المرتبطة بها، التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية.



وشدّد جابر على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية القائمة وتحصين الاستقرار الأمنيّ باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات، التي يعّول عليها الاقتصاد اللبنانيّ.



ولفت جابر إلى ضرورة أن تؤدّي الدول الراعية لوقف إطلاق النار دورًا في الضغط على إسرائيل للالتزام بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الاعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبنانيّ إعمارًا وإنتاجًا وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة.