تكتل "لبنان القويّ" يطعن في البند الثاني من القرار المتعلق بزيادة الرسوم

تقدم تكتل "لبنان القويّ" بطعن في البند الثاني من القرار رقم ٦ الصادر عن الحكومة المتعلق بزيادة الرسوم على المحروقات.



وأوضح أنّ الطعن حصل على الضريبة وأيضًا على الزيادة غير المبررة لرسم الاستهلاك المحليّ.



وأكّد عدم طعنه بالمنحة، التي اعطيت الى العسكريين.