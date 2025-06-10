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اجتماع في وزارة الصحة بحث في تسوية مسائل مالية عالقة بين المستشفيات الحكومية والضمان

أخبار لبنان
2025-06-10 | 12:14
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اجتماع في وزارة الصحة بحث في تسوية مسائل مالية عالقة بين المستشفيات الحكومية والضمان
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اجتماع في وزارة الصحة بحث في تسوية مسائل مالية عالقة بين المستشفيات الحكومية والضمان

عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين اجتماعًا في مكتبه في وزارة الصحة مع وزير العمل محمد حيدر.

وبحثوا شؤونًا مشتركة والاتفاق على آلية لتسوية المسائل المالية العالقة بين عدد من المستشفيات الحكومية والضمان، على أن تعاود هذه المستشفيات استقبال مرضى الضمان بعد تسوية الأوضاع.

وأكّدوا استمرار وزارة الصحة العامة في تغطية الأدوية السرطانية لمرضى الضمان في الأشهر الثلاثة المقبلة حتى الأول من أيلول المقبل، حسب البروتوكولات المعتمدة في الوزارة. 

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