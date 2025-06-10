وزير الاقتصاد عرض ولودريان مسار الإصلاحات والتحضيرات لمؤتمري المانحين والمستثمرين

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسيّ هيرفيه ماغرو.



وتمحور البحث حول "آخر المستجدات الاقتصادية في البلاد، لا سيما في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لمعالجة التحديات التي تواجهها البلاد".



وناقش الجانبان "مسار الإصلاحات الجارية وتقدمها، وفقاً لما ورد في "خطاب المئة يوم" لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام".



وتطرّق الاجتماع إلى "التحضيرات الجارية لعقد مؤتمري المانحين والمستثمرين، اللذين تعمل عليهما الحكومة في سياق دعم تعافي الاقتصاد الوطنيّ وتعزيز الثقة الدولية بلبنان".