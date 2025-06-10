لقاء جمع الرئيس عون بلودريان... تشديد على أهمية اليونيفيل ودورها

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون الموفد الرئاسيّ الفرنسي جان ايف لودريان، في بعبدا واستبقاه الى مائدة العشاء.



وشكر عون فرنسا والرئيس الفرنسيّ إمانويل ماكرون، على الاهتمام بلبنان على الصعد كافة والتحضير لمؤتمر الدعم في الخريف المقبل.



وشدّد على أهمية اليونيفيل ودورها، ودان الاعتداءات عليها التي تخدم إسرائيل وتسيء الى استقرار الجنوب.



ونقل لودريان الى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون، مؤكّدًا استمرار الدعم الفرنسيّ للبنان.