أدرعي: قتلنا أحد عناصر "حزب الله" وعنصرًا آخر في تنظيم السرايا اللبنانية

#عاجل 🔸قضت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم على أحد عناصر حزب الله الإرهابي وعلى عنصر آخر في تنظيم السرايا اللبنانية التي تعمل بتوجيه من حزب الله في قرية شبعا في جنوب لبنان.
🔸لقد تورط الإرهابيون مع أسلحة استخدمها حزب الله لأغراض إرهابية واستطلاع على قوات جيش الدفاع في…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 10, 2025
#عاجل 🔸قضت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم على أحد عناصر حزب الله الإرهابي وعلى عنصر آخر في تنظيم السرايا اللبنانية التي تعمل بتوجيه من حزب الله في قرية شبعا في جنوب لبنان.
🔸لقد تورط الإرهابيون مع أسلحة استخدمها حزب الله لأغراض إرهابية واستطلاع على قوات جيش الدفاع في…