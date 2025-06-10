أدرعي: قتلنا أحد عناصر "حزب الله" وعنصرًا آخر في تنظيم السرايا اللبنانية

#عاجل 🔸قضت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم على أحد عناصر حزب الله الإرهابي وعلى عنصر آخر في تنظيم السرايا اللبنانية التي تعمل بتوجيه من حزب الله في قرية شبعا في جنوب لبنان.



🔸لقد تورط الإرهابيون مع أسلحة استخدمها حزب الله لأغراض إرهابية واستطلاع على قوات جيش الدفاع في… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 10, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش قتل في وقت سابق أحد عناصر "حزب الله" وعنصرًا آخر في تنظيم السرايا اللبنانية، التي تعمل بتوجيه من "حزب الله" في قرية شبعا في جنوب لبنان.وقال: "لقد تورطوا مع أسلحة استخدمها الحزب لأغراض واستطلاع على القوات الإسرائيلية في المنطقة".