إشكال بين عائلتين في مزرعة بيت الطشم

سجلت "الوكالة الوطنية للاعلام"، اشكالًا بين عائلتين في مزرعة بيت الطشم، قضاء الهرمل، تطور إلى إطلاق نار من دون إصابات.



ويقوم الجيش اللبنانيّ بمداهمة المكان بحثا عن مطلقي النار.