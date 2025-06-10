الجيش الاسرائيليّ خرق السياج وتوغل داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح

خرقت قوة تابعة للجيش الاسرائيليّ معززة بآليتين وجرافة مجنزرة، السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل.