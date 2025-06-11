السفير القطري إلتقى وزيرة التربية: رغبة لدى آلاف الطلاب القطريين للدراسة في لبنان

إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني يرافقه السكرتير الثاني في السفارة سيف ماجد المنصوري .وعبرت كرامي عن الإستعداد للعمل المشترك والتعاون في كل ما يخدم المتعلمين في البلدين.وتناول البحث تعزيز التعاون التربوي والجامعي بين لبنان ودولة قطر، ووضع مذكرة تفاهم وتبادل خبرات، تشمل الإستعانة بأساتذة من التعليم الرسمي، إضافة إلى التعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء في مجال التدريب المستمر لأفراد الهيئة التعليمية، والمساعدة في بناء القدرات لبرامج تدريبية مكثفة.كما عبر الجانب القطري عن اهتمامه بتسريع معادلات الشهادات للطلاب القطريين الذين يرغبون بالدراسة في الجامعات اللبنانية. وكشف السفير عن وجود رغبة لدى آلاف الطلاب للدراسة في لبنان.