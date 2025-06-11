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وزارة البيئة تستعد لإطلاق مناقصة لشراء أجهزة قياس الملوثات في الهواء
أخبار لبنان
2025-06-11 | 03:10
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وزارة البيئة تستعد لإطلاق مناقصة لشراء أجهزة قياس الملوثات في الهواء
أعلن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة في بيان أن "الوزارة تستعد لإطلاق مناقصة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS لشراء أجهزة لجمع عينات الهواء في إطار تنفيذ مشروع "الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري"، والممول بهبة من صندوق البيئة العالمي عبر البنك الدولي".
وأشار المكتب الى أن "هذه الخطوة تهدف إلى قياس مستويات التلوث الهوائي الناتج عن المكبات العشوائية، خصوصًا في منطقتي عكار والنبطية، كما ستساهم هذه البيانات في تقييم إمكانات إنشاء مطامر صحية في هاتين المنطقتين".
وأوضح ان "هذه الخطوة تندرج في اطار خطة وزارة البيئة، وخصوصًا ما يتعلق بمكافحة تلوث الهواء وهو الأمر الذي أضاءت عليه وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في أكثر من مناسبة".
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