مخزومي إلتقى لودريان في قصر الصنوبر: لتطبيق الـ1701 وفق آلية عمل واضحة

اعلن النائب فؤاد مخزومي عبر "اكس" انه "التقى والنواب ميشال دويهي وميشال معوض وابراهيم منيمنة، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو في قصر الصنوبر، حيث ناقشنا الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات الإقليمية والدولية".



واشار الى ان "البحث تطرق إلى الوضع الاقتصادي وتم التشديد على ضرورة تطبيق الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي تمهيدًا لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي".



اضاف: "من جهة أخرى، شددنا على ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل الطرفين، على أن يتم ذلك وفق آلية عمل واضحة تعتمد على الشفافية والوضوح ووضع الرأي العام في صورة تطورات تطبيق هذا القرار، لضمان عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار إسرائيل بالتعديات التي تقوم بها".