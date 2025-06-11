المستقبل يدين الإعتداء على اليونيفيل: مصلحة لبنان تحتم الإلتزام بتطبيق الـ1701

دان "تيار المستقبل" بشدة الاعتداء الذي تعرضت له قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" بالأمس، بالتوازي مع استنكاره لما تعرض له الشيخ ياسر عوده من اعتداء جسدي في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وشدد، بإزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المدانة على السيادة اللبنانية، على أن مصلحة لبنان تحتم الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701، والتمسك باستمرار مهام "اليونيفيل" كضمانة دولية لاستقرار الأوضاع في الجنوب، بالتعاون مع الجيش اللبناني.



وأكد أن الوقت قد حان كي يتيقن الجميع أن لا بديل عن الدولة، وأنه لا بد من أخذ العبرة من كل الويلات التي المت بنا، عبر التسليم بمرجعية المؤسسات الشرعية الوحيدة والحصرية لحماية البلاد والعباد، فلبنان لا يملك ترف الوقت، وهو في عين العاصفة، التي تهدد وجوده، وينتظر وقفة جريئة من أبنائه، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.