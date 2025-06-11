جعجع: على السلطة اللبنانية توقيف كل من يعتدي على "اليونيفيل" والتصرف بطريقة توحي بقيام دولة فعلية في لبنان

استغرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان "أشد الاستغراب ما يحدث مع قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان ومن دون أي موقف واضح من السلطات اللبنانية".وقال:"إذا كانت قوات اليونيفيل تتخطى حدود صلاحياتها، على السلطة اللبنانية إبلاغها بالأمر، أما إذا كانت لا تتخطى هذه الصلاحيات، كما هو واضح في نص القرار 1701 وفي سياق التجديد لها في الأعوام الماضية، فمن المفترض ان تبادر الأجهزة المعنية منذ اللحظة الأولى ليس إلى فض الاشتباكات التي تحصل بين بعض الشباب وقوات اليونيفل فحسب، بل إلى توقيف المعتدين وتحويلهم إلى المحاكمة".ورأى أنه "أن تبقى السلطة اللبنانية وكأنها مجرد قاضي صلح بين اليونيفيل من جهة، وبين من يعتدون عليها من جهة أخرى، فهذا من شأنه أن يضعف السلطة أكثر فأكثر، وأن يعطي فكرة خاطئة وكأن شيئًا في لبنان لم يتغير بعد الأحداث كلها التي مرت عليه، وهذا ما يجب تداركه سريعًا من خلال توقيف كل من يعتدي على اليونيفيل، والتصرف بطريقة توحي بأن دولة فعلية بدأت تقوم في لبنان".