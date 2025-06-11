سلسلة لقاءات لسلام...

إستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وتم البحث في المستجدات السياسية والأوضاع في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على لبنان.



واستقبل الرئيس سلام وفدًا من جمهورية بيلاروسيا، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء فيكتور كارانكفيتش، يرافقه نائب رئيس مجلس النواب فاديم إيباتوف مع وفد وزاري ونيابي، في حضور سفير بيلاروسيا غير المقيم يوري سلوكا والقنصل الفخري لبيلاروسيا ايلي سركيس.



واثر اللقاء، تحدث كارانكفيتش باسم الوفد، قائلًا: "زيارتنا للبنان هي الثانية من نوعها هذا العام وهي تأتي بتوجيهات من الرئيس البيلاروسي، ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل القيادة البيلاروسية، وتحديدًا فخامة الرئيس لتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون طويل الأمد مع لبنان، ونحن نؤكد انفتاحنا على تطوير العلاقات الثنائية على قاعدة الاحترام المتبادل، وكذلك استعداد بيلاروسيا لدعم المبادرات اللبنانية التي تندرج في إطار التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتعليم، خصوصًا أن هناك أكثر من 600 طالب لبناني يتابعون دراستهم حاليًا في الجامعات البيلاروسية، واعربنا للرئيس سلام عن استعدادنا لرفع هذا العدد مستقبلًا. كما تم التطرق إلى مجالات التعاون في قطاعي الطب والأدوية".



وأشار إلى أنه "بالمناسبة، قمنا بتسليم عدد من سيارات الإسعاف لوزارة الصحة اللبنانية كهبة من الرئيس والشعب البيلاروسي للبنان، في خطوة تعبر عن التضامن والشراكة الإنسانية. وقد تم البحث أيضًا في إمكانية توريد معدات طبية وأدوية، بالإضافة إلى دعم لبنان بالموارد الخاصة بمكافحة الطوارىء وتدريب الفرق اللبنانية على استخدامها، على أن يتم ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في بيلاروسيا".



ولفت إلى أننا "شددنا ايضًا على أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين، وضرورة الإسراع في توقيع مذكرات التفاهم، تمهيدًا لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت".



وختم شاكرًا لبنان والمسؤولين على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنين للشعب اللبناني النجاح في تجاوز التحديات وتحقيق جميع المبادرات المشتركة".



كذلك، التقى الرئيس سلام نائبة المدير التنفيذي بالإنابة في "هيومن رايتش ووتش" لما الفقيه، يرافقها الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة رمزي قيس الذي لفت بعد اللقاء الى أن "البحث تناول اهمية تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب نتيجة الحرب الإسرائيلية الاخيرة على لبنان، وشددنا على ضرورة وجود دور للحكومة وإعطاء صلاحيات للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي حصلت في لبنان، واكدنا على اهمية اقرار قانون استقلالية القضاء اضافةً الى ضرورة تحقيق العدالة في جريمة انفجار المرفأ".



كذلك، استقبل سلام وفدًا مشتركًا من شركتي "دليل" واجواء" الإمارتين المتخصصتين بادارة المطارات وتشغيلها وشركة "غازيل ميدل ايست" وشركة "CCC" وتناول البحث موضوع مطار القليعات وكيفية المساهمة في تشغيله، اضافة الى موضوع تطوير أنظمة الامن في مطار رفيق الحريري الدولي.



كما التقى الرئيس سلام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب.