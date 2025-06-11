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الرئيس عون تلقى دعوة لزيارة بيلاروسيا وشكر لنظيره الهبة للبنان واستقبل وزير الاعلام
أخبار لبنان
2025-06-11 | 08:47
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الرئيس عون تلقى دعوة لزيارة بيلاروسيا وشكر لنظيره الهبة للبنان واستقبل وزير الاعلام
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعوة من رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو لزيارة بيلاروسيا نقلها اليه نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا السيد VIKTOR KARANKEVICH الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وفد ضم عددا من المسؤولين البيلاروس يرافقهم السفير في لبنان السيد YURI SLUKA.
وأكد الرئيس لوكاشينكو في رسالته "رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة. ومما جاء في الرسالة:
"يسعدني أن أشير الى أنه منذ تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين جمهورية بيلاروسيا وجمهورية لبنان في عام 1996، قطع بلدانا شوطا طويلا في التعاون السياسي والاقتصادي القائم على المصلحة المشتركة.
وقد شكلت الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا إلى لبنان في فبراير 2025 دفعا قويا لتطوير علاقاتنا الثنائية، حيث تمت مناقشة قضايا التعاون المشترك على أعلى المستويات، والتوصل الى عدد من القرارات المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية".
أقدر عاليا الجهود التي بذلتها حكومتانا وأؤكد مجددا إهتمام جمهورية بيلاروسيا بمواصلة تطوير الحوار مع الجمهورية اللبنانية.واعرب عن "استعداد مينسك للعمل المشترك البناء من أجل توطيد علاقات الصداقة، وأوجه اليكم دعوة لزيارة جمهورية بيلاروسيا في عام 2025، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاقتصاد والصناعة، والامن الغذائي وغيرها من المجالات".
وكان السيد KARANKEVICH أعرب في مستهل اللقاء عن شكره للرئيس عون على "الحفاوة التي لقيها والوفد المرافق، ناقلا تحيات الرئيس البيلاروسي، مؤكدا أهمية العلاقات بين البلدين". وأشار الى انه "أتى الى بيروت مع الوفد المرافق لتسليم هبة سيارات الإسعاف التي قدمها الرئيس لوكاشينكو للشعب اللبناني من خلال الرئيس عون وان الاحتفال الذي أقيم امس في مطار بيروت لتسليم الهبة في حضور وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ممثل رئيس الجمهورية، عكس الاهتمام الذي تبديه بيلاروسيا تجاه لبنان والرغبة في تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وفق المصلحة المشتركة وفي المجالات كافة".
وأشار الى "أن بلاده تضع إمكاناتها وخبراتها في المجال الصحي في خدمة لبنان لجهة تسليم مساعدات طبية وأدوية واعداد الكوادر"، لافتا الى "وجود 600 طالب لبناني في بيلاروسيا بينهم 500 طالب في الاختصاصات الطبية، وثمة استعداد لزيادة هذا العدد عند الحاجة".
وأشار الى "أن التعاون بين لبنان وبيلاروسيا يمكن أن يشمل أيضا القطاع الزراعي وإنتاج المواد الغذائية ومعالجة المنتجات الزراعية".
ورحب الرئيس عون بالوفد البيلاروسي وحمل رئيسه تحياته الى الرئيس لوكاشينكو، شاكرا له الدعوة التي وجهها اليه. كما شكره على "الهبة التي قدمها للشعب اللبناني".
وأكد الرئيس عون حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لافتا، الى "ان المساعدات البيلاروسية للبنان هي مدعاة شكر وتقدير".
وزير الاعلام
وكان قصر بعبدا، شهد سلسلة لقاءات سياسية وتربوية وإعلامية.وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير الاعلام المحامي بول مرقص الذي اطلعه على أوضاع الوزارة وتلفزيون لبنان، إضافة الى مسار مشروع قانون الاعلام الجديد الموجود في لجنة الإدارة والعدل.
وأشار الوزير مرقص الى انه "وضع الرئيس عون في أجواء مؤتمر وزراء الاعلام العرب الذي سيعقد في بغداد وابرز المواضيع التي سيتناولها".
عمران ريزا
واستقبل الرئيس عون نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، الذي اطلعه على عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان.
رئيس الانترناشيونال كولدج
كذلك استقبل الرئيس عون رئيس مدرسة "الانترناشيونال كولدج" في لبنان السيد TOBIN WAIT في حضور السيد عباس طليس، واطلع منه على أوضاع المدرسة في لبنان التي تعمل في فرعين الأول في بيروت والثاني في عين عار، إضافة الى شؤون تربوية أخرى ومواضيع اكاديمية.
مدير عام أمن الدولة
وفي قصر بعبدا، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس الذي اطلع رئيس الجمهورية على المهام الأمنية التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة في مختلف المحافظات، لاسيما في ما يتصل منها بمكافحة الفساد.
تهنئة أمير الكويت وولي العهد
الى ذلك، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بعيد الأضحى من امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جاء فيها:
"يطيب لي ان اعرب لفخامتكم عن خالص التهاني واطيب الامنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى ان يعيده على بلدينا وشعبينا الشقيقين وعلى الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويديم على فخامتكم موفور الصحة والعافية، وان يحقق للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والتطور والنماء".
كذلك تلقى الرئيس عون برقية تهنئة من ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح جاء فيها:
"يطيب لي ان اعرب لفخامتكم ان اخلص آيات التهاني وازكى التبريكات مقرونة بصادق الابتهال الى المولى عز وجل ان يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية ودوام التوفيق.
وإذ نستقبل هذه الايام المباركة من ذي الحجة، الحافلة بنفحاتها الايمانية العطرة وما تجسده من اسمى معاني ثبات الايمان وكمال اليقين، فإنني ادعو الله جلت قدرته ان يعيد هذه المناسبة الجليلة على الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بالامن والاستقرار والازدهار، وعلى امتينا العربية والاسلامية والبشرية جمعاء باليمن والسلام والبركة".
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