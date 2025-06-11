تجمع الشركات اللبنانية زار قباني مهنئاً: نُعوِّل على مجلس الإنماء والإعمار لإعادة البناء وتطوير البنية التحتية

زار وفد من مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني في مقر مجلس الإنماء والإعمار وسط بيروت.



وكانت الزيارة مناسبة لتقديم التجمع التهنئة لرئيس المجلس محمد علي قباني، وهو عضو مجلس إدارة في تجمع الشركات اللبنانية.



البواب



وأكد البواب بإسم الوفد وقوف التجمع إلى جانب قباني في هذا الموقع الوطني الهام جداً والذي يُعَوِّل عليه اللبنانيين من أجل إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مشيرا الى أن إمتلاك قباني كل المؤهلات المهنية والعلمية والخلقية لإدارة هذا المرفق العام بأفضل الطرق وأساليب العمل الحديثة.



قباني



من جهته، شكر قباني للتجمع تهنئته، مؤكداً بذل كل الجهود الممكنة بالتعاون الكامل مع رئيس الحكومة والجهات المعنية المسؤولة من أجل إنجاز المسؤوليات والأعمال الملقاة على مجلس الإنماء والإعمار بكل شفافية وبأفضل نوعية ممكنة، ومعبراً عن تفاؤله حيال استعادة لبنان عافيته والنهوض من جديد.



نقاش



بعد ذلك، دار نقاش مطوّل حول الملفات التي يعمل عليها مجلس الإنماء والإعمار ويتابعها قباني لا سيما المشاريع التي كانت مَوضَع تنفيذ في وقت سابق وكذلك المشاريع الجديدة المنوي تنفيذها من ضمن برامج إقليمية ودولية.