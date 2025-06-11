رسامني إلتقى وفدًا من شركات متخصصة بأنظمة سلامة الطيران ونوابًا

شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع إنمائية وإقتصادية متنوعة.



واستقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة وفدًا من شركة GASEL Middle East والشركتين "دليل" و"أجواء" المتخصصتين بتقديم خدمات السلامة الجوية في مجال الطيران وأنظمة سلامة الطيران وتطوير المطارات.



والتقى رسامني النائب السابق ادي معلوف، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات والمستجدات الراهنة في البلاد. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة المتن الشمالي الإنمائية .



واستعرض رسامني مع النائب الدكتور حيدر ناصر أخر التطورات العامة في البلاد، كما تناول البحث بعض الملفات الإنمائية التي تهم منطقة الشمال وطرابلس ولاسيما منطقة جبل محسن.



واستقبل كذلك النائب هاني قبيسي ومسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، حيث تم البحث في شؤون إنمائية مناطقية، ولا سيما صيانة الطرقات التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي.