الرئيس عون: الدولة عازمة على مكافحة الفساد والهدر والقطار وضع على السكة الصحيحة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن الدولة اتخذت قرارها بإجراء الإصلاحات اللازمة، والوقوف في وجه الفساد والهدر، وأنها عازمة على تطبيق القوانين في هذا المجال، بدعم من السلطة القضائية التي بدأت الخطوات لتعزيزها وقيامها بدورها كاملا.



ولفت الرئيس عون في خلال لقائه وفد جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس الى أنه يدرك تماما الصعوبات التي تعترض الوفد واللبنانيين، لافتا الى أن اصلاح الأمور يتطلب بعض الوقت، الا ان القطار وضع على السكة الصحيحة".



كما أشاد بقدرة اللبنانيين ومنهم التجار على الصمود وعدم الانحناء والاستسلام امام الصعوبات والتحديات العملاقة التي واجهوها، داعيا الى التضامن والالتفاف حول بعضنا البعض للنهوض بلبنان.



وقال: "ما من مستحيل، صحيح ان هناك صعوبات ولكن يمكن تخطيها، وهذا يتطلب جهد الدولة والمواطنين ومختلف القطاعات ومنها القطاع التجاري".



ولفت الى أنه في ما خص الوضع الأمني، بات اكثر تماسكا وهو ما يدفع الى التفاؤل، وان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في هذا المجال، وانه على الصعيد العسكري.



وأعلن أن الجيش اللبناني يعمل على بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية على الرغم من الإمكانات المتواضعة التي يملكها، وأعطى مثالا على ذلك ما يتعلق بالسلاح في المخيمات الفلسطينية حيث يتم العمل على حله بالتعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالتنسيق بين الأمنيين اللبنانيين والفلسطينيين، وان مراحل كبيرة تم قطعها في هذا السياق".



