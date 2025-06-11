"كهرباء لبنان": قطع التيار لإنشاء مخرج جديد وتوزيع الحمولة الزائدة عن المخارج المثقلة في بطرماز- نمرين وبخعون

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، أنه سيتم إنشاء مخرج جديد لتوزيع الحمولة المثقلة عن المخارج بطرماز – نمرين وبخعون قضاء الضنية، واستبدال الكابلات القديمة المهترئة.

ولفتت الى أنها ستعمد الى قطع المخارج المذكورة أعلاه ابتداء من نهار الأربعاء تاريخ 11/06/2025 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لمدة عشرين يوم (مرحلة أخيرة) مع تعويض التغذية بالتيار الكهربائي خلال ساعات الليل.