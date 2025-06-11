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"كهرباء لبنان": قطع التيار لإنشاء مخرج جديد وتوزيع الحمولة الزائدة عن المخارج المثقلة في بطرماز- نمرين وبخعون
أخبار لبنان
2025-06-11 | 12:16
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"كهرباء لبنان": قطع التيار لإنشاء مخرج جديد وتوزيع الحمولة الزائدة عن المخارج المثقلة في بطرماز- نمرين وبخعون
أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، أنه سيتم إنشاء مخرج جديد لتوزيع الحمولة المثقلة عن المخارج بطرماز – نمرين وبخعون قضاء الضنية، واستبدال الكابلات القديمة المهترئة.
ولفتت الى أنها ستعمد الى قطع المخارج المذكورة أعلاه ابتداء من نهار الأربعاء تاريخ 11/06/2025 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لمدة عشرين يوم (مرحلة أخيرة) مع تعويض التغذية بالتيار الكهربائي خلال ساعات الليل.
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