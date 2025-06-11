البستاني: توقيف القضاء للوزير سلام خطوة جريئة للبدء بالمحاسبة ومكافحة الفساد

عقب توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، غرّد النائب فريد البستاني عبر منصة "x" قائلا:"‏إن توقيف الوزير السابق للاقتصاد أمين سلام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على اشارة مدعي عام التمييز جمال الحجار وذلك على خلفية التحقيق معه في الاخبار المقدم من قبل النائب الدكتور فريد البستاني ومن قبل لجنة الاقتصاد النيابية، خطوة مهمة على طريق إحقاق العدل ومكافحة الفساد و عدم الافلات من العقاب .

كلنا ثقة بالقضاء اللبناني ونحثّه على متابعة قضايا أخرى وعدم السكوت بعد اليوم".