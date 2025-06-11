جعجع عرض ولودريان المستجدات المحليّة والاقليميّة

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الملحق السياسي وإلاعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسيّة ماري فافريل، في حضور النائبين بيار بو عاصي وزياد حواط، عضو الهيئة التنفيذيّة إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والعضو في الجهاز طوني درويش.



وتداول المجتمعون خلال اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، المستجدات على الساحتين المحليّة والاقليميّة.