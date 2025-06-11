لودريان في كليمنصو... وجولة بحث في تطورات لبنان والمنطقة مع وليد وتيمور جنبلاط

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والسيدة نورا جنبلاط، حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.