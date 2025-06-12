قائد الجيش أطلع الرئيس عون على الأوضاع الأمنية

أطلع قائد الجيش رودولف هيكل، رئيس الجمهورية جوزاف عون، على الأوضاع الأمنية في البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب اللبنانيّ واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.