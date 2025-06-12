عرض لشؤون داخلية بين الرئيس عون ورياشي

استقبل الرئيس عون النائب ملحم رياشي، موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لعرض شؤون داخلية والوضع في المنطقة.