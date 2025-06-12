سلسلة اجتماعات للرئيس عون

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون جولة أفق مع الوزير السابق غازي العريضي، تناولت الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية.

من جهة أخرى، وجّه وفد من دير القمر دعوة إلى الرئيس عون، لحضور القداس، الذي سيُقام في 3 آب المقبل، في مناسبة عيد سيّدة التلة.