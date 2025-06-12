وزير الدفاع الوطنيّ يزور مركز القليلة المُستهدف

يزور وزير الدفاع الوطنيّ مركز القليلة، الذي كان قد استهدفه العدوان الإسرائيليّ.



ويلتقي العسكريين، الذين أصيبوا جراء هذا العدوان، ويستمع إلى شرح عملانيّ عن الإجراءات الميدانية التي تنفذها الوحدات العسكرية.