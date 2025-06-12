مطر للـLBCI: المخرج في لبنان ليس عبر "كسر" "حزب الله" أكثر

رأى النائب إيهاب مطر، أنّ آداء رئيس الحكومة نواف سلام، مختلف عن آداء سابقيه، لافتًا إلى أنّ الدليل هو القيام بتعيينات وببعض التحسينات.



وعن ملف تسليم السلاح، قال للـLBCI: "الخطاب الفتنويّ ضد أيّ مكوّن والذي يسبب حربًا أهلية يُؤجَّل".



ودعا إلى اعتماد نمط الرئيس عون في الحوار، مشدّدًا على أنّ المخرج من الأزمة في لبنان ليس عبر "كسر" "حزب الله" أكثر.



وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح مطر أنّ الاغتراب اللبنانيّ أكّد أنّه قادر على إيصال أفراد مستقلين.



وأكّد أنّ هذا ما تتخوّف منه الأحزاب التقليدية.



وأوضح أنّه أتى مستقلًا وأنّه متناغم على الصعيد الشخصيّ مع السياسيين جميعهم، "لكن عمليًا مصلحة الوطن هي الأهم".



وشدّد على أنّه ليس وريث رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.



وأعرب عن تفاؤله بالمجلس البلديّ الحاليّ في طرابلس، معتبرًا أنّه أفضل بكثير من المجالس البلدية السابقة.