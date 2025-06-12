الرئيس عون: لا خوف على لبنان في وجود الطاقات اللبنانية وتمسكها بوطنها وجذورها

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ألا خوف على لبنان في وجود الطاقات اللبنانية وتمسكها بوطنها وجذورها، مشددا على أهمية انجاز الاستحقاق البلدي والاختياري ولا سيما لجهة نجاحه في ضخ دم جديد على طريق النهوض والانماء المحلي في مختلف المناطق اللبنانية.



كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من بلدة دير القمر وجه اليه دعوة لحضور الاحتفال الذي سيقام في 3 آب المقبل لمناسبة عيد سيدة التلة، وذلك انسجاما مع التقليد المعتمد منذ سنوات في حضور رؤساء الجمهورية قداس عيد سيدة التلة في دير القمر.



واعتبر رئيس الجمهورية أن "مسؤولية البلديات كبيرة وأساسية في إدارة الشأن المحلي وخدمة المواطنين"، معربا عن الأمل في "أن نتمكن من استغلال الفرص المتاحة أمامنا لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض من جديد ولا سيما اننا نشهد على نجاحات اللبنانيين ان في الداخل، أو الخارج حيث بصمتهم واضحة في مختلف دول الانتشار".



وقال: "هذا ما يجعلنا نتمسك بالأمل بالمستقبل حيث لا خوف على لبنان في وجود الطاقات اللبنانية وتمسكها بوطنها وجذورها".