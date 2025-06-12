العبسي: لضرورة التدقيق بملف كل طالب وظيفة والاعتماد على الكفاءة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركيّ في الربوة لجنة الوظيفة العامة التي كان قد اصدر مرسوما بنشكيلها بكامل الاعضاء وهم القاضي فوزي خميس وطلال المقدسي والعميد فادي صليبا والمدير السابق داني جدعون والسيدة جويل الرموز واطلع منهم على سير عملها.



وقال طلال المقدسي: "نلتقي اليوم صاحب الغبطة بعد الجولة التي اجريناها على الرسميين ومن الطبيعي شكره على الثقة التي منحنا اياها".



وأكّد أنّهم أطلعوه على ما قاموا به خلال هذه المدة القصيرة التي لا تتجاوز الشهر حيث التقينا رئيس الجمهورية جوزاف عون وأوضحوا له مكامن الاجحاف التي تتعرض له الطائفة في المراكز المخصصة لها عرفا وقانونا على غرار مدير عام تلفزيون لبنان وهو المركز الشاغر منذ اكثر من عشر سنوات.



وقال: "نقلنا هذه الهواجس الى رئيس مجلس الوزراء الذي التقيناه في السراي الحكوميّ وشددنا امامه على ضرورة احترام اتفاق الطائف لجهة المناصفة والمراكز التي ينص عليها".



واضاف: "اخذنا توجيهات غبطته للمرحلة المقبلة حيث اكد لنا ضرورة توسيع مروحة تواصلنا مع ابناء الطائفة وضرورة التدقيق بملف كل طالب وظيفة والاعتماد فقط على الكفاءة ونظافة الكف دون سواها من اعتبارات سياسية او انتماءات حزبية فالمطلوب هو تقديم افضل ما لدينا وهم كثر في ظل حاجة الوطن الى مثل هؤلاء".