الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى روما... ولقاء مع البابا لاون غدا

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي في طريقهما إلى روما في زيارة إلى الفاتيكان.



وسيستقبل البابا لاون الرابع عشر يوم غد الرئيس عون في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، تنضم بعده السيدة الأولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي.