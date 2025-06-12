وزير الدفاع في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة

زار وزير الدفاع ميشال منسى، مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة والتقى القائد العام لليونيفيل ارادو لازارو.



وحضر عدد من ضباط اليونيفيل والجيش وعقد اجتماع تم البحث في الإشكالات بين اليونيفيل والأهالي.



ودان منسى الاعتداءات على اليونيفيل التي تخدم اسرائيل، مشدّدًا على ضرورة التجديد لليونيفيل.

وقال: "جئتم رسل سلام، حاملين رسالة أمل وواجب، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، لضمان إنسحاب إسرائيل من لبنان، وإستعادة الأمن والسلام ومساعدة الحكومة اللبنانية على إعادة بسط سلطتها الفعلية في الجنوب".



وأضاف: "ضباط وجنود الأمم المتحدة، مع اقترابكم من إتمام خمسة عقود من مهمتكم النبيلة، أصبحتم جزءا لا يتجزأ من حياة الشعب اللبنانيّ - وخاصة في الجنوب".



وشدّد على أنّ التجديد أساسيّ للحفاظ على الاستقرار والسلام اللذين رسختهما مهمتكم على مر السنين.



وأمل أن يكلل مساعيكم الحثيثة بالنجاح في تجديد الولاية ما يضمن استمرار عملكم الحيويّ في لبنان.